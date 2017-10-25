На Київщині жінка хотіла продати свою дитину за 35 тис доларів

У Київській області співробітники прокуратури спільно зі слідчим управлінням та управлінням боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП затримали 22-річну дівчину. Вона намагалась продати свого дворічного сина за 35 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За вказані гроші дівчина хотіла покращити своє матеріальне становище.

"Наразі молодицю затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України", - йдеться у повідомленні.

дитина, яку мати хотіла продати прокуратура Київської області

гроші за продаж дитини прокуратура Київської області

Затримана дівчина прокуратура Київської області

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та досудове розслідування. Найближчим часом затриманій дівчині буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.