Украина подала в ЕСПЧ второй иск против РФ по событиям на Донбассе

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Четверг, 26 октября 2017, 03:46

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правовую позицию по иску против России, связанному с событиями в Донбассе в 2014 году. 

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, пишет DW.com.

"Иск содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов", - сказал он, уточнив, что Украина обвиняет Москву в похищении на Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию.

При этом Петренко отметил, что это уже второй иск к России в ЕСПЧ, связанный с событиями на Донбассе.

В то же время, как сообщали российские СМИ, Российская федерация рассматривает возможность дополнительно сократить финансирование деятельности Совета Европы и приостановить свое взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Речь идет о "приостановке" сотрудничества с ЕСПЧ, однако на практике это будет означать исключение России из состава Совета Европы, поскольку выполнение решений Суда является ключевым условием членства в СЕ.

Ранее стало известно, что Россия недоплатила в бюджет Совета Европы вдвое больше, чем обещала. Скорее всего, в недоплату входит также вторая часть взноса, которую Москва планирует официально "заморозить" на этой неделе.

В начале октября рассматривалась возможность подстроить процедуры ПАСЕ под требования РФ, но блицкриг с возвращением России провалился.

Темы: Донбасс права человека Росcия ЕС
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