Україна подала в ЄСПЛ другий позов проти РФ щодо подій на Донбасі

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Четвер, 26 жовтня 2017, 03:46

Україна подала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) правову позицію за позовом проти Росії, пов'язаному з подіями в Донбасі в 2014 році.

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу NewsOne, пише DW.com.

"Позов містить більше 100 свідчень свідків з великою кількістю документів", - сказав він, уточнивши, що Україна звинувачує Москву у викраденні на Донбасі дітей-сиріт і у вивезенні їх на російську територію.

При цьому Петренко зазначив, що це вже другий позов до Росії в ЄСПЛ, пов'язаний з подіями на Донбасі.

Водночас, як повідомляли російські ЗМІ, Російська федерація розглядає можливість додатково скоротити фінансування діяльності Ради Європи та призупинити свою взаємодію з Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Йдеться про "призупинення" співпраці з ЄСПЛ, однак на практиці це означатиме виключення Росії зі складу Ради Європи, оскільки виконання рішень Суду є ключовою умовою членства в РЄ.

Раніше стало відомо, що Росія недоплатила в бюджет Ради Європи вдвічі більше, ніж обіцяла. Швидше за все, у недоплату включена також друга частина внеску, яку Москва планує "офіційно заморозити" на цьому тижні.

На початку жовтня розглядалася можливість підлаштувати процедур ПАРЄ під вимоги РФ, але бліцкриг з повернення Росії провалився.

Теми: Донбас права людини Росія ЄС
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