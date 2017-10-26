Защита осужденных "журналистов" "Новороссия ТВ" подала жалобу в ЕСПЧ

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Четверг, 26 октября 2017, 14:26

Европейский суд по правам человека принял жалобу защиты на содержание под стражей во время следствия осужденных к 9 годам тюрьмы "журналистов" Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина.

Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказала их адвокат Светлана Новицкая.

"В Европейском суде 6 июля 2017 года принята моя жалоба на незаконное содержание под стражей во время суда, ей присвоен номер. Она зарегистрирована по прецедентам Юлии Тимошенко и Юрия Луценко", - сообщила она.

По словам юриста, она не может оспаривать в Европейском суде сам приговор, пока не пройдены все апелляционные инстанции в Украине. Но, говорит Новицкая, она собирается подать соответствующую апелляцию.

"Конечно же будем (обжаловать приговор – ред.). Мы не только апелляцию будем подавать. Я уже была в управлении комиссара ООН по правам человека в Украине, и это дело включат в следующий доклад. ОБСЕ я доложила об этом, потому что их представители присутствовали практически на каждом судебном заседании", - сказала она.

Адвокат добавила, что документы относительно Васильца и Тимонина переданы в лондонский офис Amnesty International и в другие международные организации.

Как сообщалось, Андрушевский райсуд Житомирской области признал Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина виновными в содействии деятельности террористической организации "ДНР" и приговорил их к 9 годам тюрьмы.

Согласно приговору, преступники создали в интернете трансляционные сервисы для телеканала "Новороссия ТВ".

Темы: СМИ Донбасс АТО ЕС суд
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