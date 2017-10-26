Захист засуджених "журналістів" "Новоросія ТВ" подав скаргу до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини прийняв скаргу захисту на тримання під вартою під час слідства засуджених до 9 років в'язниці "журналістів" Дмитра Васильця та Євгена Тимоніна.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповіла їхня адвокат Світлана Новицька.

"У Європейському суді 6 липня 2017 року прийнята моя скарга на незаконне тримання під вартою під час суду, їй привласнений номер. Вона зареєстрована за прецедентами Юлії Тимошенко і Юрія Луценка", - повідомила вона.

За словами юриста, вона не може оскаржувати в Європейському суді сам вирок, поки не пройдені всі апеляційні інстанції в Україні. Але, каже Новицька, вона збирається подати відповідну апеляцію.

"Звичайно ж будемо (оскаржувати вирок - ред.). Ми не тільки апеляцію будемо подавати. Я вже була в управлінні комісара ООН з прав людини в Україні, і цю справу включать у наступну доповідь. ОБСЄ я доповіла про це, тому що їхні представники були присутні фактично на кожному судовому засіданні", - сказала вона.

Адвокат додала, що документи відносно Васильця і Тимоніна передані в лондонський офіс Amnesty International і в інші міжнародні організації.

Як повідомлялося, Андрушівський райсуд Житомирщини визнав Дмитра Васильця і Євгена Тимоніна винними у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР" та засудив їх до 9 років в'язниці.

Відповідно до вироку, злочинці створили в інтернеті трансляційні сервіси для телеканалу "Новоросія ТВ".