Чийгоз: В СИЗО россияне делали мне гнусные предложения

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в СИЗО ему поступали "гнусные и мерзкие"предложения в обмен на его свободу.

Об этом он сообщил на брифинге в Анкаре, который транслировал телеканал "112", отвечая на вопрос журналистов о том, предлагали ли ему сотрудники ФСБ написать прошение о помиловании президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Чийгоза, подобное предложение было, но он отказался. Более того, в течение трех лет, пока оккупанты удерживали его в СИЗО, к нему приходили с "разными предложениями".

"Эти предложения были настолько гнусными, мерзкими... В общем-то, я не склонен был вести вообще какие-либо такого рода переговоры, ставя приоритетом свое освобождение", - сказал он.

Чийгоз добавил, что если бы он вообще был склонен к подобным предложениям, то не сидел бы и вовсе.

"Свобода тюрьмой не определяется", - сказал замглавы Меджлиса.

Как известно, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Позднее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что российская сторона ставила условием освобождения членов Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова подачу ими прошения о помиловании президенту РФ Владимиру Путину и отзыв апелляционной жалобы.

В свою очередь, Чийгоз сказал, что никаких заявлений о помиловании он писать не будет, но может отозвать апелляционную жалобу с трактовкой, что в России вообще нет никакого правосудия.

25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

Яна Миланова, УП