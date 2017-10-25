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Умеров и Чийгоз из Турции отправятся в Украину

Среда, 25 октября 2017, 15:36

Осужденные оккупантами Крыма заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз из Турции отправятся в Украину.

Об этом в комментарии телеканалу ATR заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Около 10.30 часов адвокат Николай Полозов сообщил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова вывезли в аэропорт. ФСБшники сказали, что якобы для подписания протокола о передаче Чийгоза и Умерова турецкой стороне в соответствии с договоренностями Турции и России… Потом они отправились в Анапу", – рассказал о ходе событий Джемилев.

"В 13.30 где-то пришло смс, что самолет из Анапы направился в Анкару… Потом они направятся в Украину. Это результат переговоров Эрдогана с Путиным", – сказал политик.

Как сообщалось, представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, 25 октября выдали турецкой стороне.

По словам адвоката Николая Полозова, они полностью освобождены от уголовного преследования.

Как известно, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Умерова обвиняли в призывах к действиям, которые угрожают территориальной целостности России.

Депутаты Европейского парламента осудили вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татары
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