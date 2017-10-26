Россия ввела НАТО в заблуждение масштабом учений "Запад-2017" - альянс

Североатлантический альянс обвинил Россию во введении в заблуждение НАТО масштабом своих военных учений "Запад-2017" и в нарушении правил, направленных на уменьшение напряженности между Москвой и западными странами.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление послы стран альянса сделали на встрече с постоянным представителем России при НАТО Александром Грушко. Они отметили, что Москва дала неправильную информацию об обучении.

По информации министерства обороны России, в учениях приняли участие около 12 700 военнослужащих. "Запад-2017" проходил с 14 по 20 сентября в Беларуси, на Балтийском море, в западной части России и в Калининграде.

Однако в НАТО утверждают, что в этих учениях приняли участие гораздо больше военных и они имитировали атаку на западные страны в августе и в сентябре.

"Количество военнослужащих, принимавших участие в учениях, значительно превысило количество, объявленную перед их проведением, сценарий был другим, а географический объем был больше, чем раньше", - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Представители альянса выразили обеспокоенность из-за того, что широкомасштабные непредвиденные обучения могут случайно вызвать конфликт в Восточной Европе между странами-членами НАТО и Россией.

Поэтому представители альянса требовали от Москвы предоставлять четкую информацию о своих военных учений и приглашать больше наблюдателей.

В ответ Грушко заявил, что заявления НАТО неверные и в НАТО объединили несколько различных военных учений в "Запад-2017".

Читайте также: "С Кобзарем и танками. Как на стыке трех государств встречают маневры России в Беларуси".

Как известно, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.



Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.



19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.



На последнем этапе учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.



Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.



Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" отмечал, что учения "Запад-2017" нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих "на случай войны".

Мария Думанская, УП