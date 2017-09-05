Лукашенко о "Западе 2017": Будем учиться воевать, нападать не собираемся

Предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" не нацелены на то, чтобы на кого-то нападать, в чем смогут убедиться приглашенные зарубежные наблюдатели.

Об этом заявил 5 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси и силовиков передает белорусское госагентство БЕЛТА.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться – оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", – заявил президент.

"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения – мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", – заявил Лукашенко.

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Как известно, Россия и Беларусь заявляли, что в нынешних учениях 14-20 сентября примут участие 12 тысяч 700 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украину, беспокоятся, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко отметил, что Киев просчитывает различные сценарии действий РФ, включая наступление.