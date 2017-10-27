Саудовская Аравия впервые в мире предоставила гражданство работу

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Пятница, 27 октября 2017, 01:05

Саудовская Аравия стала первой страной, которая предоставила гражданство работу.

Это произошло во время саммита "Инвестиционная инициатива будущего", сообщает Bloomberg.

Роботом с подданством стал прототип женщины по имени София.

"Спасибо Королевству Саудовской Аравии. Я горжусь тем, что имею подданство",  прокомментировала событие София.


 
Такое решение властей вызвало возмущение со стороны многих интернет пользователей, жителей страны и особенно женщин.
Все обратили внимание на то, что робот не была одета в хиджаб и присутствовала на мероприятии без мужа-опекуна. Таких прав не имеют женщины в этой стране.

Также противники подданства высказались по поводу того, что решение было очень быстрым, ведь трудовые мигранты годами не могут получить гражданство и очень ограничены в правах.

Как известно, ранее Саудовская Аравия объявила о планах построить инновационный город за $ 500 миллиардов долларов.

Темы: Саудовская Аравия технологии
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