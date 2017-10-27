В Украину доставили лекарства от столбняка и ботулизма

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Пятница, 27 октября 2017, 02:50

Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Лекарство европейского производства от опасных болезней Министерству здравоохранения передал Международный комитет Красного Креста в Украине",  говорится в заявлении.

Такое количество лекарств, которые Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев  заверили в Минздраве.

"Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости",  отметили в ведомстве.

Темы: Украина Минздрав
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