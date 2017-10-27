На Луганщине восстановили мост, разрушенный боевиками в 2014 году

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Пятница, 27 октября 2017, 03:48

В четверг, 26 октября, в Рубежном после капитального ремонта открыли мост через реку Северский Донец, который соединил два города – Лисичанск и Рубежное. Он был разрушен в результате вражеских обстрелов в мае 2014-го.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Важно, что мост отремонтирован нашими военными – подразделением Государственной специальной службы транспорта, которые сделали серьезный вклад в разминировании региона и сейчас восстанавливают инфраструктуру", – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Теперь по этому мосту могут ездить грузовики общим весом до 22 тонн. Это кратчайший транспортный путь от Луганской области в Донецкую область.

Темы: Украина Донбасс АТО
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