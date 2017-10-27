Эксперты ООН признали Асада ответственным за химатаку в Хан-Шейхуани

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Пятница, 27 октября 2017, 04:20

Эксперты ООН признали режим президента Сирии Башара Асада виновным в химической атаке на город Хан-Шейхуан 4 апреля 2017.

Об этом сообщает Миссия США при ООН.


По данным расследования, тот удар по городу в контролируемой повстанцами части провинции Идлиб совершил боевой самолет правительственных войск, который сбросил боеприпасы с отравляющим газом зарином. Председатель комиссии Паулу Пиньейру исключил возможность вины за это нападение самих повстанцев, о которой утверждала власть Асада.

Как известно, в результате атаки погибли около 90 человек, в основном, женщины и дети. Количество пострадавших тогда превысило 500 человек.

Темы: Сирия ООН
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