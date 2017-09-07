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ООН: Війська Асада застосували хімзброю в Сирії близько 30 разів

Четвер, 7 вересня 2017, 03:11

Війська президента Сирії Башара аль-Асада в ході громадянської війни в цій країні майже 30 разів застосовували хімічну зброю.

Про це йдеться в заяві комісії ООН, що розслідує військові злочини в Сирії.

У звіті, вже 14-м з часу початку роботи комісії у 2011 році, налічується за цей період 33 випадки застосування хімічної зброї, з них 27 нападів скоїли саме урядові війська.

Призвідники ще шести нападів достеменно не встановлені. Раніше повідомлялося, що за деякі з них відповідальне екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Відзначається, що найбільш масштабна хімічна атака сталася в місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб 4 квітня цього року. Тоді загинули близько 90 мирних жителів, в основному, жінки і діти.

За даними розслідування, цей удар по місту в контрольованій повстанцями частині провінції Ідліб здійснив бойовий літак урядових військ, який скинув боєприпаси з отруйним газом зарином. Голова комісії Паулу Піньєйру виключив можливість провини за цей напад самих повстанців, про яку стверджує влада Асада.

Радіо Свобода

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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