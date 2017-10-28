Reuters: В 2017 году в Сирии погибло свыше 130 граждан РФ

За первые девять месяцев 2017 года в Сирии умер, как минимум, 131 российский гражданин.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документ консульства России в Сирии.

В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов, которые также участвуют в операции в поддержку сирийских властей.

В документе - справке о смерти, выданной российским консульством в Дамаске, - не говорится, чем занимался умерший. Но по словам его родственника и одного из товарищей, этот человек был гражданским и отправился в Сирию по частному контракту участвовать в военной операции.

Консульская справка может пролить свет на размер российских потерь в Сирии среди частных военных специалистов, отправку которых для участия в операции Москва скрывает.

Документ, озаглавленный "справка о смерти" и выданный 4 октября, регистрирует гибель 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного, случившуюся несколькими днями ранее, 28 сентября, в городе Тиас провинции Хомс. Смерть, как указано в справке, наступила от "обугливания тела".

На справке Поддубного стоит номер 131. По принятой в российских учреждениях процедуре, которая описана в приказе Министерства юстиции, нумерация таких документов в каждом из регистрирующих смерти ведомств начинается с начала календарного года и ведется последовательно, таким образом, что номер каждой справки соответствует числу умерших на момент регистрируемой смерти в течение текущего года.

Российский дипломат, работавший в консульстве за пределами Сирии, подтвердил, что запись о смертях россиян в консульствах ведется в соответствии с описанной процедурой.

Рейтер видел еще две справки, в которых говорилось о гибели граждан РФ Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского, которые, как говорят их родные, тоже были частными военными специалистами.

Справки имели номера 9 и 13 и были выданы 3 февраля, то есть всего в этот день консульством было зарегистрировано, по меньшей мере, пятеро умерших россиян.

Среди 131 россиянина, умершего в Сирии в текущем году, нет военнослужащих, следует из слов сотрудника российского консульства в Дамаске. Он сказал агентству по телефону, что оформлением гибели военных консульство не занимается, отказавшись говорить на эту тему более подробно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в комментарии агентству:

"Мы не располагаем информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию. На этом считаю вопрос отработан".

Российское Министерство обороны в 2017 году сообщало о 16 случаях гибели военных в Сирии.

Значительно большие потери могли бы повредить президенту Владимиру Путину за пять месяцев до президентских выборов, в то время как Москва хочет представить операцию в Сирии как успешную миротворческую миссию с минимальными потерями.