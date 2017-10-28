Санкции: "Роснефть" заморозила добычу нефти на участке в Черном море

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Суббота, 28 октября 2017, 07:15

Российская нефтегазовая компания "Роснефть" из-за санкций в отношении РФ приостановила на 5 лет геологоразведку и добычу нефти на Южно-Черноморском участке в восточной части акватории Черного моря. 

Об этом сообщает ТАСС.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) удовлетворили ходатайство "Роснефти" о приостановке действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке, расположенном в восточной части акватории Черного моря

"По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным", - сказал представитель "Роснефти".

"К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке", - добавил он.

Он отметил, что "Роснефть" будет постоянно мониторить рынок, следить за изменениями макроэкономических параметров и в случае улучшения ценовой конъюнктуры инициирует досрочное возобновление прав пользования недрами Южно-Черноморского участка.

В "Роснефти" также подтвердили, что компания не меняет планы проведения работ на Западно-Черноморском лицензионном участке на шельфе Черного моря и в ближайшее время приступит к бурению поисково-оценочной скважины совместно с итальянской нефтяной компанией Eni.

Ранее глава компании Игорь Сечин сообщал, что "Роснефть" и итальянская Eni начнут бурение на Западно-Черноморском участке в Черном море в конце декабря - начале января.

Темы: Черное море Росcия нефть санкции
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