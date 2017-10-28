Пункты пропуска на линии разграничения зимой будут работать меньше

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Суббота, 28 октября 2017, 09:27

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний график и теперь будут работать с 08.00 до 17.00.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний график работы в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Так, с 29 октября на пунктах будут пропускать людей и транспортные средства с 08.00 до 17.00.

"Изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности и направлена ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований", - объясняют пограничники.

ДПС просит учесть изменение графика работы КПВВ, планируя свою поездку.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба АТО Донецкая область Луганская область
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