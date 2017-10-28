Пункти пропуску на лінії розмежування взимку працюватимуть менше

176 переглядів
Субота, 28 жовтня 2017, 09:27

Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий графік і тепер працюватимуть з 08.00 до 17.00.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

"Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий графік роботи відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Так, з 29 жовтня на пунктах пропускатимуть людей та транспортні засоби з 08.00 до 17.00.

"Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку незаконних збройних формувань", - пояснюють прикордонники.

ДПС просить врахувати зміну графіку роботи КПВВ, плануючи свою поїздку.

Українська правда

Теми: Прикордонна служба АТО Донецька область Луганська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українських прикордонників, викрадених РФ, перевезли в Москву – джерела 26 жовтня 2017, 18:38
Росія планує обмін викрадених українських прикордонників на ФСБшників – Слободян 24 жовтня 2017, 23:56
У міграційній службі підтвердили, що Саакашвілі можна депортувати 24 жовтня 2017, 21:21
powered by lun.ua
Головні новини
Матіос: Небойові втрати серед військових складають 10 тис. осіб
Санкції: "Роснефть" заморозила видобуток нафти на ділянці в Чорному морі
ЗМІ: "Заблоковане" Угорщиною засідання Україна-НАТО не планувалося
Кримського татарина, який зник після анексії, знайдено мертвим
Усі новини
довкілля

Життя без паперу. Кілька дієвих ідей

пригоди

25 км на повітряних кульках над Африкою

відео

Сліпий єнот та його кошенята-поводирі "за їжу"