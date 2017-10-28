СЦКК: Боевики обстреляли Широкино из минометов

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Суббота, 28 октября 2017, 10:48

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что в пятницу боевики ОРДО обстреляли из минометов окрестности поселка Широкино Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вчера, 27 октября текущего года, НЗФ ОРДО обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров позиции подразделений Вооруженных сил Украины в АТО, расположенных на окраине поселка Широкино вблизи Мариуполя", - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что в результате обстрелов пострадали здания мирных жителей поселка.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в том числе применяя запрещенную 122-мм артиллерию. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО Донецкая область ОРДЛО
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