От обстрелов в Марьинке повреждены три здания - полиция

В полиции Донецкой области области задокументировали повреждения трех зданий от минометных обстрелов в Марьинке в 20:00 пятницы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"27 октября в 20:30 следственно-оперативная группа полиции получила звонок о помощи от супругов пенсионеров: на улице Набережной возле их дома разорвался снаряд. Поврежденные все окна и фасад. В момент взрыва хозяева дома были во дворе, их оглушило ударной волной, но, к счастью, не задело осколками", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что на улицах Набережной и Каштановой вобщем от обстрелов повреждены три дома. Полицейские задокументировали эти факты.

"Все факты квалифицированы по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса", - написала пресс-служба.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в том числе применяя запрещенную 122-мм артиллерию. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Украинская правда