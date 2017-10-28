От обстрелов в Марьинке повреждены три здания - полиция

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Суббота, 28 октября 2017, 12:31

В полиции Донецкой области области задокументировали повреждения трех зданий от минометных обстрелов в Марьинке в 20:00 пятницы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"27 октября в 20:30 следственно-оперативная группа полиции получила звонок о помощи от супругов пенсионеров: на улице Набережной возле их дома разорвался снаряд. Поврежденные все окна и фасад. В момент взрыва хозяева дома были во дворе, их оглушило ударной волной, но, к счастью, не задело осколками", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что на улицах Набережной и Каштановой вобщем от обстрелов повреждены три дома. Полицейские задокументировали эти факты.

"Все факты квалифицированы по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса", - написала пресс-служба.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в том числе применяя запрещенную 122-мм артиллерию. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Украинская правда

Темы: полиция Донецкая область АТО
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