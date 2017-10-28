Киевлян предупредили о сильном ветре в воскресенье

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Суббота, 28 октября 2017, 18:17

29 октября утром и днем ​​в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра.

"Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии", - отмечают эксперты.

Также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. советуют информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 29 октября в Украине утром и днем ​​- порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в западных областях 25-30 м/с, в Карпатах 40 м/с, в западных областях сильный дождь с мокрым снегом, в Карпатах очень сильные осадки.

29-30 октября в Украине ожидаются сложные погодные условия: усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем ​​29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/с.

"Пройдут дожди, днем ​​29 октября во большинстве западных областей сильные дожди, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6° тепла", - сообщили в Укргидрометцентре.

 
 

Украинская правда 

Темы: Киев погода
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