АТО: Боевики сфокусировались на донецком направлении, ранены 2 бойца

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Суббота, 28 октября 2017, 18:52

В зоне проведения АТО боевики нарушили тишину 7 раз, ВСУ вели в ответ огонь на поражение, двое военных ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Основная активность боевиков зафиксирована на донецком направлении. Ночью обстрелы велись из противотанкового гранатомета и пулеметов по силам АТО возле н.п. Зайцево, в результате боевых действий два бойца ВСУ получили ранения.

Днем боевики дважды били из пехотного вооружения возле Авдеевки и применяли вооружение БМП на подступах к Пескам.

На приморском направлении оккупанты обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО возле Павлополя, на луганском направлении под огонь боевиков из вооружения БМП попали позиции сил АТО возле Трехизбенки. 

Кроме того, украинская сторона СЦКК заявила об обстреле окраин с.Водяное из минометов.

"28 октября боевики ОРДО 24 раза обстреляли позиции подразделений ВСУ, расположенных на окраине Водяного вблизи Мариуполя из запрещенных минометов калибра 82 мм. В результате указанных обстрелов пострадали здания мирных жителей поселка", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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