АТО: Бойовики сфокусувалися на донецькому напрямку, поранено 2 бійців

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Субота, 28 жовтня 2017, 18:52

У зоні проведення АТО бойовики порушили тишу 7 разів, ЗСУ застосовували у відповідь зброю на ураження, двох військових поранено. 

Про це йдеться у повідомленні прес-центра штабу АТО.

Основну активність бойовиків зафіксовано на донецькому напрямку. Вночі обстріли велися з протитанкового гранатомету і кулеметів по силах АТО біля н.п. Зайцеве, внаслідок бойових дій двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Вдень бойовики двічі били з піхотного озброєння біля Авдіївки та застосовували озброєння БМП на підступах до Пісків.

На приморському напрямку окупанти обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт сил АТО біля Павлополя,  на луганському напрямку під вогонь бойовиків з озброєння БМП потрапили позиції сил АТО біля Трьохізбенки.

Окрім того українська сторона СЦКК заявила про обстріли околиць с.Водяне з мінометів

"28 жовтня бойовики ОРДО 24 рази обстріляли позиції підрозділів ЗСУ, розташованих на околиці Водяного поблизу Маріуполя із заборонених мінометів калібру 82 мм. Внаслідок зазначених обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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