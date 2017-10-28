В столичном ресторане произошла перестрелка, есть раненый
В Киеве в одном из ресторанов произошла стрельба, в результате которой ранения получил мужчина.
Об этом вечером 28 октября сообщили в столичном главке милиции.
Инцидент произошел на ул. Коновальца (бывшая Щорса) на Печерске в одном из суши-баров.
"В 19.37 поступила информация о том, что в ресторане по ул. Евгения Коновальца произошел конфликт между четырьмя неизвестными. В разгар конфликта человек кавказской внешности достал оружие и выстрелил. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение в голову. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение" , - сообщили в полиции.
Злоумышленники скрылись.
Украинская правда
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