У столичному ресторані сталася стрілянина, є поранений

У Києві в одному з ресторанів сталася стрілянина, внаслідок якої поранень зазнав чоловік.

Про це ввечері 28 жовтня повідомили у столичному главку поліції.

Інцидент стався на вул. Коновальця (колишня Щорса) на Печерську в одному з суші-барів.

"О 19.37 надійшла інформація про те, що у ресторані по вул. Євгена Коновальця відбувся конфлікт між чотирма невідомими. У розпал чоловік кавказької зовнішності дістав зброю та вистрілив. У результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення в голову. Його у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу", - повідомили у поліції.

Зловмисники втекли.

Усі фото - прес-служба поліції Києва

Українська правда