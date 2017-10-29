КНДР провела учения по эвакуации в рамках "подготовки к войне"
В Северной Корее провели массовые учения по эвакуации в городах и отключению света в рамках "подготовки к войне".
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации Daily Mail, учения в Пхеньяне и других городах проводились в течении последней недели.
Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.
После этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.
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