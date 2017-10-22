Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп про ситуацію з КНДР: США готові до всього

Неділя, 22 жовтня 2017, 23:57
Трамп про ситуацію з КНДР: США готові до всього

Влада Сполучених Штатів готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

Про це в інтерв`ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми готові до всього. Ви будете шоковані, якщо дізнаєтеся, наскільки ми готові, коли буде потрібно", – підкреслив Трамп.

В інтерв`ю Fox News він також додав, що Китай надає велику підтримку США та посилює тиск на КНДР.

"Китай нам дійсно допомагає. Вони закривають свою фінансову систему для Північної Кореї, сильно знизили поставки нафти. 93% товарів, які йдуть в Північну Корею, проходять через Китай, тому Китай – це великий гравець", – наголосив американський президент.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може розпочатися у будь-який момент. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАКНДРТрампядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: