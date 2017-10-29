КИУ: На Львовщине из-за непогоды на участках нет электричества
На нескольких избирательных участках Славской объединенной территориальной громады (Львовская область) из-за непогоды нет электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении Львовской облорганизации Комитета избирателей Украины, пишут "Украинские новости".
"Из-за сложных погодных условий (сильный снегопад) отсутствует электроэнергия на ряде избирательных участков Славской объединенной территориальной общины, в частности в н.п. Хащованя и Ялынковатое", - говорится в сообщении.
КИУ не уточняет количество избирательных участков, где нет электроэнергии.
По данным Комитета избирателей, отсутствие электроэнергии создаст серьезные проблемы при подсчете голосов.
Как известно, во Львовской области проходят выборы в 9 ОТГ: Великомостовской и Рудкивской городских громадах, Волицкой, Воютичской, Пидберезцевской, Розвадовской, Славской, Солонковской и Щирецкой сельских громадах.
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