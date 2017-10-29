КВУ: На Львівщині через негоду на дільницях немає електрики

781 перегляд
Неділя, 29 жовтня 2017, 18:12

На кількох виборчих дільницях Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська область) через негоду немає електроенергії. 

Про це йдеться у повідомленні Львівської облорганізації Комітету виборців України, пишуть "Українські новини".

"Через складні погодні умови (сильний снігопад) відсутня електроенергія на низці виборчих дільниць Славської об'єднаної територіальної громади, зокрема у  н.п. Хащованя та Ялинкувате", - йдеться у повідомленні. 

КВУ не уточнює кількість виборчих дільниць, де немає електроенергії.

За даними Комітету виборців, відсутність електроенергії створить серйозні проблеми при підрахунку голосів.

Як відомо, у Львівській області проходять вибори у 9 ОТГ: Великомостівській і Рудківській міських громадах, Волицькій, Воютицькій, Підберезцівській, Розвадівській, Славській, Солонківській і Щирецькій сільських громадах.

Теми: вибори Львівщина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Вибори: Поліція отримала 46 повідомлень про порушення 29 жовтня 2017, 17:47
Батьківщина, Оппоблок та Самопоміч заявляють про порушення на виборах 29 жовтня 2017, 17:13
Вибори в ОТГ: порушення - процедурні, на Луганщині та Херсонщині підвозять виборців 29 жовтня 2017, 15:41
powered by lun.ua
Головні новини
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
У Європі щонайменше 5 людей загинули під час урагану "Герварт"
Вибори: Поліція отримала 46 повідомлень про порушення
Поліція: Спроби захоплення військової частини не було, це будівельники
Усі новини
TEDx

12 правд, яким не заперечиш: досвід з висоти 63 років

Ядро нації

Проект "Ядро нації" від УП зібрав для онкохворих дітей 140 тисяч гривень

18+

Техно-полуничка, або Яким буде майбутнє сексу