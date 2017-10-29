КВУ: На Львівщині через негоду на дільницях немає електрики

На кількох виборчих дільницях Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська область) через негоду немає електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні Львівської облорганізації Комітету виборців України, пишуть "Українські новини".

"Через складні погодні умови (сильний снігопад) відсутня електроенергія на низці виборчих дільниць Славської об'єднаної територіальної громади, зокрема у н.п. Хащованя та Ялинкувате", - йдеться у повідомленні.

КВУ не уточнює кількість виборчих дільниць, де немає електроенергії.

За даними Комітету виборців, відсутність електроенергії створить серйозні проблеми при підрахунку голосів.

Як відомо, у Львівській області проходять вибори у 9 ОТГ: Великомостівській і Рудківській міських громадах, Волицькій, Воютицькій, Підберезцівській, Розвадівській, Славській, Солонківській і Щирецькій сільських громадах.