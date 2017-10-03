Дело Гречкивского ушло в суд

Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского направили на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.



Об этом сообщила в Twиtter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Справу підозрюваного в замаху на злочин і шахрайство члена ВРП П.Гречківського направили на розгляд до Шевченківського райсуду Києва — Лариса Сарган (@SarganLarysa) October 3, 2017