Дело Гречкивского ушло в суд

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Вторник, 3 октября 2017, 16:18

Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского направили на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщила в Twиtter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Темы: суд
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