"Батькивщина" и "Опоблок" будут обжаловать пенсионную реформу

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Вторник, 3 октября 2017, 22:24

Фракция "Батькивщина" собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий".

Об этом говорится в заявлении политической силы.

"Пенсионная реформа от власти, принятая сегодня Верховной Радой, на самом деле является большим обманом за спиной народа. (...) На самом деле в законе есть еще десятки норм, которые ухудшают жизнь людей, сужают их права и нарушают Конституцию Украины", - считают в "Батькивщине".

"Именно поэтому мы обжалуем эту псевдореформу в Конституционном суде как такую, что сужает и нарушает права граждан. Наша фракция считает реформу пенсионным геноцидом и сегодня голосовала против нее", - сказано в заявлении.

Фракция "Оппозиционного блока" также заявила, что будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий".

Проект закона предусматривает, что с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312, как сейчас.

Как сообщалось, повышение пенсионного возраста не предвидится, но вместе с тем увеличивается страховой стаж, от которого будет зависеть, выйдет украинец на пенсию в 60 лет, или в 65. Некоторые эксперты называют это "скрытым повышением пенсионного возраста".

В первом чтении соответствующий проект закона был принят 13 июля.

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Украиская правда

Темы: пенсии
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