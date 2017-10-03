"Батьківщина" та "Опоблок" оскаржуватимуть пенсійну реформу

Фракція "Батьківщина" збирається оскаржити ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Про це йдеться у заяві політичної сили.

"Пенсійна реформа від влади, ухвалена сьогодні Верховною Радою, насправді є великим обманом за спиною народу. (...) Насправді в законі є ще десятки норм, які погіршують життя людей, звужують їхні права та порушують Конституцію України", - вважають у "Батьківщині".

"Саме тому ми оскаржимо цю псевдореформу у Конституційному суді як таку, що звужує та порушує права громадян. Наша фракція вважає реформу пенсійним геноцидом і сьогодні голосувала проти неї", - сказано у заяві.

Фракція "Опозиційного блоку" також заявила, що домагатиметься скасування пенсійної реформи в її нинішньому вигляді.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Проект закону передбачає, що з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

Як повідомлялося, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшується страховий стаж, від якого залежатиме, вийде українець на пенсію в 60 років, або в 65. Деякі експерти називають це "прихованим підвищенням пенсійного віку".

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Українська правда