Интерпол удалил российский запрос об аресте Браудера

101 просмотр
Понедельник, 30 октября 2017, 03:47

Интерпол признал запрос на арест британо-американского инвестора Уильяма Браудера не соответствующим правилам организации, и удалил его из базы.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Интерпола агентству РБК.

"Запрос (diffusion) в отношении Браудера, который был недавно распространен, признан несоответствующим в ходе рассмотрения его генеральным секретариатом. Вся информация, имеющая отношение к запросу, была удалена из базы данных Интерпола, о чем были уведомлены страны-участницы", - говорится в сообщении Интерпола. 

Ранее России удалось внести Браудера в базу Интерпола в одностороннем порядке, благодаря процедуре "diffusion" - рассылке напрямую странам-членам организации. 

Как сообщалось, 23 октября власти США аннулировали визу британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера. Это произошло после того, как Россия внесла его в базу Интерпола.

Однако вскоре власти США вернули Браудеру право въезжать в страну по безвизовой программе ESTA.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.

Темы: Интерпол Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков опровергает слова СК РФ: Интерпол не ищет Парасюка 11 октября 2017, 15:47
На границе задержали россиянина, который находился в розыске 14 сентября 2017, 14:01
В России задержали бывшего топ-менеджера банка Жеваго - СМИ 25 августа 2017, 13:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СМИ: Следы вымогателей с помощью вируса-блокировщика ведут в РФ
Выборы: Полиция открыла 10 уголовных производств
На Днепропетровщине неизвестные напали на УИК, бросали дымовые шашки
ОПОРА назвала ключевые нарушения на выборах в ОТГ
Все новости
психология

Первое свидание и 8 признаков, что на второе лучше не идти

self-made

Как бывший бездомный создал собственный бренд сумок

артефакт

Киев осени 1941-го в цвете