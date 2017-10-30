Почти половина украинцев хотят виз и закрытой границы с РФ – опрос

357 просмотров
Понедельник, 30 октября 2017, 13:04

Почти половина украинцев поддерживают инициативу закрытия границ и таможен и введения визового режима с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", обнародованные 30 октября.

Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года в сентябре поддержка независимости Украины практически не изменилась, почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.

При этом количество желающих закрытых границ и таможен с Россией составляет 49% (было 43%).

 

В России по сравнению с маем 2017 года почти не изменилось количество тех, кто желает закрытых границ и таможен с Украиной (было 35% стало 34%).

 

Отмечается, что КМИС опросил с 16 сентября по 1 октября 2017 года методом личного интервью 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированного Россией Крыма).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10 %, 1,4% - для показателей близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1602 человека в возрасте 18 лет и старше, в период 15-19 сентября 2017 года.

Украинская правда

Темы: социология Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россияне видят меньше пользы в аннексии Крыма и добреют в Украине 30 октября 2017, 11:10
Менее половины россиян "за" поддержку "ДНР" и "ЛНР" – опрос 30 октября 2017, 09:09
Обречены ли мы? Что нужно знать о ценностях украинцев и изменениях в них 23 октября 2017, 18:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Общий госдолг Украины превысил 2 триллиона
Россияне вели переговоры о похищении украинских пограничников - источник
"Конти" Колесникова покупает кондитерскую фабрику в России - СМИ
Хроника 30 октября. Украину пугают "свиной грипп" и декларации чиновников
Все новости
фетизм

Почему некоторых людей дискриминируют из-за лишнего веса

диетология

Хочется чипсов – пейте воду

психология

Как говорить с детьми о смерти и потери