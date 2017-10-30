Полиция задержала "харьковского стрелка"

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Понедельник, 30 октября 2017, 18:35

Полицейские задержали в Харьковской области подозреваемого в обстреле и ранении трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По ее информации, 29 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что какой-то мужчина угрожает ему пистолетом возле кафе.

Полицейские, прибывшие на место, задержали 30-летнего мужчину с устройством для отстрела патронов Stalker, который не зарегистрирован в полиции.

Правоохранители установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей у киосков в городе Первомайский.

"Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

 
 

Как сообщалось, 27 октября в Харьковской области неизвестный стрелял в сторону прохожих, из-за чего ранения получили три человека. Полиция начала его розыск.

Украинская правда

Темы: Харьковская область чрезвычайное происшествие полиция оружие
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