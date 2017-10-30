Полиция задержала "харьковского стрелка"
Полицейские задержали в Харьковской области подозреваемого в обстреле и ранении трех человек.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
По ее информации, 29 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что какой-то мужчина угрожает ему пистолетом возле кафе.
Полицейские, прибывшие на место, задержали 30-летнего мужчину с устройством для отстрела патронов Stalker, который не зарегистрирован в полиции.
Правоохранители установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей у киосков в городе Первомайский.
"Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника", - рассказали в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения.
Как сообщалось, 27 октября в Харьковской области неизвестный стрелял в сторону прохожих, из-за чего ранения получили три человека. Полиция начала его розыск.
Украинская правда
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