На Харьковщине неизвестный стрелял в прохожих, трое раненых
В Харьковской области полицейские разыскивают неизвестного, который стрелял в прохожих из неустановленного оружия, ранения получили три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.
С места происшествия полицейские изъяли гильзу "REM 223" и газовый баллон "Перец-4".
По данным правоохранителей, инцидент произошел 27 октября.
"В полицию поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что в санпропускник обратились трое мужчин с телесными повреждениями. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное", - сообщили в полиции.
Установлено, что около 2 часов ночи пострадавшие находились в Первомайске у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия.
"18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. 28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельного проникающего раны бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени", - говорится в сообщении.
Данные внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Украинская правда