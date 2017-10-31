Франция отменяет режим чрезвычайного положения

70 просмотров
Вторник, 31 октября 2017, 03:18

Режим чрезвычайного положения, принятый Парижем в ноябре 2015 года, прекратит действие 1 ноября 2017.

Об этом сообщает France Info.

Решение об отмене чрезвычайного положения регулируется новым закном о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, который президент Эмманюэль Макрон подписал в понедельник, 30 октября.

"Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан", - заявил Макрон.

Новый закон позволяет представителям полиции обыскивать дома подозрительных лиц, блокировать районы по подозрениям в намерениях совершения терактов, отказывать в проведении массовых акций и закрывать церкви и мечети до выяснения ситуации безопасности.

После подписания президентом закон вступит в силу со вторника, 31 октября.

Темы: Франция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сексуальные домогательства: во Франции составили "черный список" депутатов 25 октября 2017, 10:51
Трамп хочет решить ядерную проблему Ирана без помощи ФРГ и Франции 23 октября 2017, 04:57
Франция официально признала флаг и гимн Евросоюза 20 октября 2017, 09:22
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ – прокурор
Окуева и Осмаев отказались от охраны - Нацполиция
Окуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия
На Киевщине ввели план-перехват "Сирена" из-за расстрела Окуевой
Все новости
бизнес

Что такое сникер-химчистка и зачем она

читай!

"Считанные часы на жизнь". Эмоционально взрывной роман

видео УП

"Мы дома". Умеров и Чийгоз вернулись в Украину