Франція скасовує режим надзвичайного стану

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 03:18

Режим надзвичайного стану, прийнятий Парижем у листопаді 2015 року, припинить дію 1 листопада 2017 року.

Про це повідомляє France Info.

Рішення про скасування надзвичайного стану регулюється новим закном про внутрішню безпеку та боротьбу з тероризмом, який президент Еманюель Макрон підписав у понеділок, 30 жовтня.

"Цей закон дає нам можливість скасувати режим надзвичайного стану починаючи з 1 листопада, разом з цим документ повністю забезпечує умови безпеки наших громадян", - заявив Макрон.

Новий закон дозволяє представникам поліції обшукувати будинки підозрілих осіб, блокувати райони за підозрами в намірах здійснення терактів, відмовляти в проведенні масових акцій та закривати церкви і мечеті до з'ясування ситуації безпеки. 

Після підписання президентом закон вступить в силу з вівторка, 31 жовтня.

Теми: Франція
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