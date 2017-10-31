Сутки в АТО: 10 обстрелов, один боец ​​травмирован

За прошедшие сутки, 30 октября, оккупанты 10 раз нарушили перемирие - один боец ​​ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было", - говорится в заявлении.

На Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевки и Пескам.

На Мариупольском направлении, около 21 часа, враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Огнем наши военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

На Луганском направлении, в очередной раз нарушая договоренности об отводе вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, пророссийские наемники выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.

Силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника.