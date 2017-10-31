Стрельба в Австрии: двое погибших

В австрийской коммуне Штиволль возле Граца 66-летний мужчина застрелил из карабина двух пожилых людей и ранил одну женщину.

Об этом сообщает местная полиция, передает 112.ua.

"Убитые оказались соседями стрелка. Ситуация напряженная, преступник убежал с оружием в лес, и населению стоит быть бдительным", - заявили в полиции.

Сообщается, что преступник стрелял из автомобиля.

Правоохранители начали крупномасштабную поисковую операцию - стрелок объявлен в розыск по всей территории Австрии и Шенгенской зоне Европейского Союза. В Штиволли закрыты школа и детский сад. Детей рекомендуют не выпускать на улицу.

Полиции удалось найти автомобиль стрелка, на задних дверях которого размещен большой надпись "Хайль Гитлер" - нападавший неоднократно выражал симпатии правым экстремистам и называл себя жертвой австрийской юстиции.