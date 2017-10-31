Стрілянина в Австрії: двоє загиблих

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Вівторок, 31 жовтня 2017, 06:44
112.ua.

У австрійській комуні Штиволль біля Граца 66-річний чоловік застрелив з карабіна двох літніх людей та поранив одну жінку.

Про це повідомляє місцева поліція, передає 112.ua.

"Убиті виявилися сусідами стрільця. Ситуація напружена, злочинець втік зі зброєю у ліс, і населенню варто бути пильним", - заявили в поліції.

Повідомляється, що нападник стріляв з автомобіля.

Правоохоронці почали великомасштабну пошукову операцію - чоловік оголошений в розшук по всій території Австрії та Шенгенській зоні Європейського Союзу. У Штиволлі закриті школа і дитячий садок. Дітей рекомендовано не випускати на вулицю.

Поліції вдалося знайти автомобіль стрілка, на задніх дверях якого розміщено великий напис "Хайль Гітлер" - нападник неодноразово висловлював симпатії правим екстремістам та називав себе жертвою австрійської юстиції.

Теми: Австрія
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