Конституционный суд Испании заблокировал решение о независимости Каталонии

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Вторник, 31 октября 2017, 14:02

Конституционный суд Испании приостановил решение Каталонии о провозглашении независимости от Испании.

Об этом сообщает El Pais.

Сегодня, 31 октября, на пленарном заседании Конституционного суда Испании приостановили провозглашение независимости Каталонии.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, приостанавливающей самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамарию назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо смещенного Карлеса Пучдемона.

Европейская правда

Темы: Испания Каталония суд сепаратизм
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