Сын Авакова и еще один фигурант "дела рюкзаков" получили подозрения

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Вторник, 31 октября 2017, 18:51

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По информации "Украинской правды", подозрение объявили сыну министра внутренних дел Александру Авакову и экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

Также УП узнала, что третьего фигуранта дела - руководителя IТ-компании Turboseo Владимира Литвина - сейчас везут с Харькова в Киев.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: Аваков криминал НАБУ
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