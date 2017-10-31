Син Авакова та ще один фігурант "справи рюкзаків" отримали підозри

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За інформацією "Української правди", підозру оголосили сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

Також УП дізналася, що третього фігуранта справи - керівника ІТ-компанії Turboseo Володимира Литвина - зараз везуть з Харькова до Києва.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП