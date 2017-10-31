В Донецкой области СБУ задержала неизвестного с килограммом взрывчатки

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Вторник, 31 октября 2017, 21:27

Служба безопасности изъяла 1 кг взрывчатки и задержала подозреваемого в попытке подрыва объекта критической инфраструктуры в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге, передают "Украинские Новости".

Он рассказал, что задержание произошло во время брифинга во вторник, 31 октября.

Однако глава СБУ отказался сказать, какой именно объект критической инфраструктуры в Донецкой области хотел взорвать неизвестный.

Также Грицак отметил, что всего в течение 2016-2017 годов спецслужба предотвратила 22 теракта и задержала 72 подозреваемых.

Установлено около 1 тыс. участников диверсионных групп, из которых задержаны 114 человек, осуждены 54.

Как известно, Служба безопасности задержала в Одессе женщину, которую подозревают в совершении подрыва машины полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области в марте этого года.

Темы: СБУ Донецкая область
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