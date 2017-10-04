США поддерживают продление закона об особом порядке для Донбасса

США поддерживают усилия Верховной Рады, направленные на продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".



Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.



"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что позволит мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – говорится там.

Ми підтримуємо зусилля @verkhovna_rada продовжити дію особливого статусу,що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 4, 2017

Украинская правда