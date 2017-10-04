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Президент внесет в ВР два законопроекта по Донбассу

Среда, 4 октября 2017, 11:28

Президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Администрации президента.

"Будет два законопроекта. Один о реинтеграции Донбасса. Второй о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе", - сказал собеседник.

Он выразил надежду, что оба проекта будут внесены в среду.

По словам собеседника, закон о реинтеграции "давно назрел и является возможностью быть честными с самими собой, потому что война уже давно - не АТО".

Он добавил, что одновременно продолжение закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе позволит и дальше вести дипломатические переговоры.

"Украинская правда" также обратилась к первому вице-спикеру ВР Ирине Геращенко с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако она воздержалась от комментария и не дала прямого ответа.

"Я дам все комментарии по этому поводу после внесения", - сказала она и добавила, что находится в Минске, где должно состояться заседание трехсторонней группы.

Ранее представитель Украины в трехстороннем контактной группе Ольга Айвазовская в эфире канала ZIK заявила, что если не будет продлен закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, то у Украины могут появляться серьезные проблемы с санкционным пакетом по России.

18 октября заканчивается действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который принимался на три года в сентябре 2014 года.

"Если он не будет продлен, то я думаю, в Украине появятся серьезные проблемы, по крайней мере с санкционным пакетом по РФ, проведением переговоров как в Минском формате, так и Нормандском", - уверена Айвазовская.

В частности, по словам гостя программы, этот закон является базой, отталкиваясь от которой можно вести любые переговоры.

"Мы можем его продлить на год, чтобы обеспечить базу для коммуникации по миротворцев ООН, летальное оружие, переговоры в различных форматах. Они сегодня наконец заработали, особенно двусторонние Россия-США в нашу пользу", - констатировала Айвазовская.

Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев заявил во вторник депутатам, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен президентом в парламент в среду.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДонбассзаконодательствоПорошенко
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