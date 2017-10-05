В Минске договорились, когда откроют КПВВ "Золотое"

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Четверг, 5 октября 2017, 00:25

В Минске договорились об открытии 20 октября пункта пропуска "Золотое" в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ "Золотое" - соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос", - говорится в сообщении.

Ранее Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики срывают открытие "Золотого".

Сообщалось, что на КПВВ со стороны, подконтрольной украинскому правительству, созданы все условия для пересечения линии разграничения. Однако боевики пункт пропуска к работе не готовят.

Темы: Луганская область "ЛНР"
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