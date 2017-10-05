У Мінську домовилися, коли відкриють КПВВ "Золоте"

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Четвер, 5 жовтня 2017, 00:25

У Мінську домовилися про відкриття 20 жовтня пункту пропуску "Золоте" в Луганській області.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на сторінці в Facebook.

"Тристороння контактна група однозначно підтримала ініціативу голови СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про відкриття 20 жовтня 2017 року КПВВ "Золоте" - відповідне рішення лідерів країн Нормандської четвірки було прийнято ще рік тому, проте ОРЛО продовжують блокувати це питання", - йдеться в повідомленні.

Раніше Українська сторона СЦКК заявила, що бойовики зривають відкриття "Золотого".

Повідомлялося, що на КПВВ зі сторони, підконтрольної українському уряду, створені всі умови для перетину лінії розмежування. Однак бойовики пункт пропуску до роботи не готують.

Теми: Луганська область "ЛНР"
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