В Сирии в результате авиаудара РФ погибли 38 мирных жителей
В среду, 4 октября, в Сирии в результате российского авиаудара погибли 38 мирных жителей.
Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, передает агентство AFP.
Отмечается, что погибшие пытались пересечь речку Евфрат, чтобы избежать боевых действий в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Среди погибших девять детей. Также погибла иракская семья.
Во вторник Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по сирийской провинции Ракка погибли 18 мирных жителей.
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